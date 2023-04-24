عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن معنويات الأعمال في ألمانيا تتحسن بأقل من التوقعات



أظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل/ نيسان بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما يأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في تفادي ركود في أشهر الشتاء.

وأوضح معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى 93.6 بعد قراءة معدلة لمارس/ آذار عند 93.2.

وجاءت الزيادة أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز عند 94.0.

وقال كليمنس فوست رئيس إيفو “مخاوف الشركات الألمانية تتراجع لكن الاقتصاد لا يزال يفتقر إلى الديناميكية”.