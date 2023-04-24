شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم أوروبا تتراجع قبل أسبوع مزدحم بنتائج الشركات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم أوروبا تتراجع قبل أسبوع مزدحم بنتائج الشركات



تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ونتائج بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى جانب مصارف بارزة وشركات استهلاكية في أوروبا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، فيما كانت أسهم شركات النفط والغاز الخاسر الأكبر بانخفاض 1.1% متأثرة بتراجع أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت أسهم الرعاية الصحية 0.4% بقيادة سهم “فيليبس إن.في” الذي قفز 10.8% بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا الصحية الهولندية نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع، وفق رويترز.

ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج بعض الشركات الأميركية الأعلى قيمة بما في ذلك “مايكروسوفت” و”ألفابت” الشركة الأم لـ”غوغل” و”أمازون” والمتوقعة هذا الأسبوع.

وفي الداخل، من المرتقب أن تصدر هذا الأسبوع نتائج بنوك كبيرة مثل “باركليز” و”سانتاندير” و”دويتشه بنك” وشركات استهلاكية مثل “نستله” و”ريكيت” و”يونيليفر”.