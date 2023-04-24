أخبار اليمن : التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

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دوت الخليج -

التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى رئبس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب ناجي القوسي جاء فيها : التكوينات الشبابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطرتلقى رئبس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب ناجي القوسي جاء فيها : الاخ الشيخ المناضل صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام حفظكم الله.

تحية تقدير وبعد...

باسم التكوينات الشبابيه والطلابية بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانه العامه

نتقدم اليكم بأسمىٰ آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك ومن خلالكم الى كل قيادات واعضاء الموتمر وحلفائه وانصاره وابناء شعبنا اليمنى العظيم...

الاخ رئيس الموتمر..

ونحن نهنيئكم بهذه المناسبة العظيمه نثمن لكم مواقفكم الوطنية والنضاليه وحنكتكم السياسية بالحفاظ على وحدة الموتمر وتجاوز كل التحديات التى كادت ان تقضى عليه واعادته لمكانته السياسيه ودوره الوطنى الذى تميز به منذوا تأسيسه ..

ويواصل الموتمر اليوم مسيرة عطائه الوطنى فى ظل قيادتكم الحكيمه مع بقيه القوى الوطنية بالدفاع عن الوطن ومناهضة مشاريع التقسيم والنجزئه التى تستهدف تمزيق وحدة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته واستقلاله ووحدة اراضيه وثوابته الوطنية فى الثورة والوحده والديمقراطيه والنظام الجمهوري وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذى ينشده جميع ابناء اليمن....

اخير....نكرر لكم التهنيه بهذه المناسبة العظيمه ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمه

متمنين لكم موفور الصحه والعافيه والسعاده

ساىلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى ابناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار

وتقبلوا خالص التحيه والتقدير

اخوكم ناجى بن يحى القوسي

القادم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

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