شكرا لاهتمامكم بخبر مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل



أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وحتى يوم 26 أكتوبر 2023.

كان مجلس الوزراء في مصر أعلن استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”، وذلك في أثناء الإعلان عن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره مجلس النواب.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات، وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.