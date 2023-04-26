شكرا لاهتمامكم بخبر الإمارات تصدر صكوكا إسلامية بـ 1.1 مليار درهم على ثلاث شرائح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الإمارات تصدر صكوكا إسلامية بـ 1.1 مليار درهم على ثلاث شرائح



أعلنت الحكومة الإماراتية، عن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة نحو 1.1 مليار درهم على ثلاث شرائح.

وتتراوح مدة الصكوك في الشريحة الأولى بين عامين وثلاثة أعوام، أما الشريحة الثانية تصل إلى مدة خمس سنوات، ويصل إصدار الشريحة الثالثة لمدة 10 أعوام.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن البنوك المشاركة في ترتيب عملية الإصدار ومن أبرزها “مصرف أبوظبي الإسلامي” وبنك “دبي الإسلامي” وبنك “أبوظبي التجاري” إضافة بنك “الإمارات دبي الوطني” وبنك “HSBC” و”ستاندرد تشارتر”.

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة المالية إن المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي شهد طلباً قوياً من قبل الموزعين الرئيسيين الستة، حيث استلم مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب 5 مرات.

وذكرت أن الطلب كان قوياً على شريحتي الإصدار، وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.

ويأتي المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة (“T-Bonds”) المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.