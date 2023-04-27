أخبار اليمن : الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

المؤتمر نت -

الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة, حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب و تعز.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على سهل تهامة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى الجوف ومأرب.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز : 18.8 ملم، إب : 5.8، الغيظة : 3.0، سيئون : 1.2، المحويت : 0.2 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية والصحراوية وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وحـذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الإنهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.