أخبار اليمن : المؤتمر يحيي عمال اليمن في يومهم العالمي

المؤتمر يحيي عمال اليمن في يومهم العالميحيت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جميع عمال اليمن في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف بوم الاثنين الأول من مايو من كل عام .

واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر أن عمال اليمن كانوا وسيظلون الشريحة الأهم التي تتحمل على عاتقها مهام ومسؤوليات وطنية جسيمة من خلال تأديتهم لأعمالهم وحرصهم على تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم كلا في مجال تخصصه ومهنته في ظل ظروف بالغة التعقيد خصوصا خلال السنوات الثماني الأخيرة التي تعرض فيها اليمن للعدوان الغاشم والحصار الظالم.

واكدت الامانة العامة أن عمال اليمن جسدوا كل معاني الولاء والانتماء الوطني من خلال وقوفهم إلى جانب شعبهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن، وكانوا نموذجا يحتذى به في الوطنية والولاء والانتماء رغم انقطاع المرتبات وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الحياتية والأسرية .

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن أملها في أن تسهم التفاهمات التي تتم حاليا من أجل إيقاف العدوان وانهاء الحصار في تحقيق توافقات واتفاقات تعود ثمارها على شريحة العمال وفي المقدمة تسليم مرتبات الموظفين.

واكدت الامانة العامة أن المؤتمر كان وسيظل يدعم ويتضامن مع كل عمال اليمن في مختلف المراحل والظروف فهم عصب الاقتصاد الوطني.

