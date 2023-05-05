أخبار اليمن : صنعاء.. تخفيض محدود في سعر مادة الديزل

صنعاء.. تخفيض محدود في سعر مادة الديزلقالت شركة النفط اليمنية أنه سيتم، بدءاً من صباح يوم غدٍ السبت، خفض التكلفة الفعلية لمادة الديزل في المناطق الحرة.

وأوضح ناطق شركة النفط عصام المتوكل، أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي وصلت إلى ميناء الحديدة، ستكون تكلفة الوقود من صباح يوم غدٍ تسعة آلاف و500 ريال للدبة البنزين سعة ٢٠ لتراً ، و١٠ آلاف ريالاً للدبة الديزل سعة ٢٠ لتراً بدلاً من 11 ألف ريال.

وأكد أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المتوكل دعوته الشركات المحلية والأجنبية للدخول في المنافسة على توريد المشتقات النفطية، مؤكدا أن توريد المشتقات النفطية متاح لجميع الشركات المحلية والأجنبية وشروط توريدها موجودة على صفحات الموقع الرسمي لشركة النفط.

