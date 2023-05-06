أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل خديف

الأمين العام المساعد يواسي آل خديفبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج محمد صالح خديف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الأخ/ يحيى محمد صالح خديف، عضو اللجنة الدائمة، أمين عام المجلس المحلي بمديرية جبل المحويت، محافظة المحويت، وكافة أفراد الاسرة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

