أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من أجواء حارة وأمطار غزيرة

الأرصاد يحذر من أجواء حارة وأمطار غزيرةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء وريمة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة ـ متوسطة إلى غزيرةـ قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، حجة وصعدة ومناطق من غرب محافظات ذمار، صنعاء وعمران.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكر أنه يتوقع أجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35-40 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة : 12.0 ملم، صنعاء : 04.3، تعز : 01.9، حجة : 01.8، ذمار : 01.5، إب : 00.6، عمران : 00.5 ملم.

وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من العواصف الرعدية والاقتراب من الأشجار العالية وأبراج الكهرباء.

كما أنذر من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب وهطول الامطار، ومن عبور الجسور الأرضية بوسائل النقل المختلفة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.