أخبار اليمن : انقلاب سيارة يقتل ويصيب 13 شخصاً في ريمة

انقلاب سيارة يقتل ويصيب 13 شخصاً في ريمةتوفى 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون اليوم في حادثة انقلاب سيارة جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة.

وأوضح مصدر محلي أن سيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء انقلبت من أعلى منحدر جبلي في منطقة المصبحي مركز مديرية كسمة ما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص بينهم امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح وكسور حالة بعضهم خطيرة.

وأرجع المصدر سبب الحادثة إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير من وإلى المديرية.

وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى إحدى مستشفيات محافظة الحديدة.