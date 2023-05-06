أخبار اليمن : الراعي يؤكد أهمية التدريب والتأهيل للارتقاء بمستوى الأداء

الراعي يؤكد أهمية التدريب والتأهيل للارتقاء بمستوى الأداءأكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، أهمية التدريب والتأهيل لكوادر وموظفي جهاز الأمانة العامة بمجلس النواب، مشددا على أهمية تطوير القدرات للارتقاء بمستوى الأداء في الجوانب المتعلقة بالمجالين الفني والإداري المساعد لأنشطة المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، سير دورة الطباعة السريعة وطباعة النصوص التي تنظمها الأمانة العامة ابتداء من السبت حتى نهاية مايو الجاري بدائرة النظم والمعلومات بمشاركة 20 متدربا.

وأشار الراعي إلى أهمية استيعاب المتدربين لمفردات الدورة وعكس ذلك عملياً في الجانب التطبيقي لتحسين مستوى الاداء وتعزيز تنمية القدرات المواكبة لاحتياجات ومتطلبات العصر الرقمي.

وثمن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في سبيل الارتقاء بمستوى أداء وتنمية المهارات للكادر الفني والإداري التابع لجهاز الامانة العامة للمجلس.

من جانبهما شدد أمين عام المجلس، عبدالله يحيى القاسمي، والأمين العام المساعد ،عبد الرحمن المنصور، على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الدورة، التي تأتي امتدادا للدورات السابقة، وفي إطار استكمال تنفيذ عدد من الدورات النوعية بهدف تعزيز القدرات والمهارات الفنية والإدارية.