أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد سرور

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد سرور
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أحمد محمد سرور عضو المجلس المحلي بمديرية ميدي محافظة حجة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الشريف، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ نشوان أحمد محمد سرور وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وتعزيز العمل المحلي.
مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل سرور بمديرية ميدي محافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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