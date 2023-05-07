أخبار اليمن : تدشين اختبارات الشهادة الأساسية العامة

تدشين اختبارات الشهادة الأساسية العامةدشن نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر اليوم اختبارات الشهادة الأساسية العامة التي تقدم لها 266 ألفاً و255 طالباً وطالبة موزعين على ألفين و527 مركزاً اختبارياً في عموم المحافظات.

حيث اطلع نائب الوزير ومعه وكيلا الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات أحمد النونو وقطاع التعليم عبدالله النعمي على سير الاختبارات في مدرستي الحسن الهمداني والإمام علي بن أبي طالب بمديرية همدان محافظة صنعاء.

واستمعوا من مدير عام الاختبارات بالوزارة حميد غثايه ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الاختبارات.

وفي التدشين أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية تضافر جهود الجميع وإسهامهم الفاعل في سبيل إنجاح الاختبارات بما يضمن قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وأشار إلى جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير الاختبارات العامة والنهوض بالعملية التعليمية رغم شحة الإمكانات نتيجة الأوضاع الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان وحصاره الجائر، مثمنا ثبات وصمود التربويين واستمرارهم في أداء واجباتهم والتي بفضلها تحقق الجبهة التربوية إنجازاتها.

ودعا نائب الوزير أولياء الأمور لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من استذكار دروسهم، حاثا الطلاب على التركيز عند قراءة اسئلة الاختبار والتمعن في الإجابة.

فيما تطرق وكيل قطاع التعليم إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير وتحديث الاختبارات وحوسبتها مسجلة بذلك نقلة نوعية رغم المعاناة التي أفرزها استهداف العدوان المباشر والممنهج للعملية التعليمية بكل مكوناتها.

وأثنى على جهود التربويين في الميدان وتضافر جهود الجميع وإسهامهم الفاعل لإنجاح الاختبارات.

