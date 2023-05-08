أخبار اليمن : الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، غرب ذمار، إب، تعز، لحج والضالع.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً، في الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف والمحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى، وقد تتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية والطينية، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.
كما نبه المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة والرطبة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
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