أخبار اليمن : أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر

أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهركشف تقرير أممي حديث عن وصول أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال أبريل الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير حديث، بأن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 13,414 مهاجرا في شهر أبريل 2023م، وبتراجع بنسبة 33% عن فبراير مارس الماضي (20,020) مهاجرا.

وأوضح التقرير، بأن غالبية المهاجرين المسجلين في أبريل، دخلوا اليمن عبر محافظة لحج؛ وذلك بعدد 11,656 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر محافظة شبوة؛ وبعدد 1,755 مهاجرا.