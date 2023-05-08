أخبار اليمن : رئاسة مجلس النواب تجدد دعمها لجهود القيادة من أجل السلام

رئاسة مجلس النواب تجدد دعمها لجهود القيادة من أجل السلامعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وباركت الهيئة للقيادة والأسرى وللمحررين وأسرهم بنجاح عملية تبادل الأسرى، والتي أتت تتويجا لصمود وصبر وثبات أبطال الجيش المرابطين في الجبهات وتضحيات الأسرى.

وعبرت الهيئة عن الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين زاروا المرابطين في الجبهات، وتفقدوا أحوالهم.. حاثة بقية أعضاء المجلس على زيارة المرابطين في الجبهات عرفاناً بما يبذلونه من تضحيات في الدفاع عن الوطن.

وجددت الهيئة دعمها لجهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من أجل السلام المشرف للشعب اليمني.. مثمنة حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني وفي مقدمته استكمال تحرير بقية الأسرى، وإنهاء الحصار وفتح المطارات والموانئ اليمنية والمنافذ أمام المسافرين والمرضى والدارسين في الخارج بشكل كامل.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة التسريع في حسم موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات الثروات اليمنية النفطية والغازية وايقاف نهبها والعبث بها من قبل دول تحالف العدوان وحكومة المنفى.

ونددت الهيئة بتصرفات حكومة المنفى المعيبة تجاه معاناة أبناء الجالية اليمنية في السودان والمتاجرة بالظروف الإنسانية لأبناء الجالية الأمر الذي أكدته مناشدات أبناء الجالية، والإدانات الواسعة لتلك التصرفات المتجردة من الضمير الإنساني.

وحملت الهيئة تحالف العدوان وأدواته والأمين العام للأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك والنتائج المترتبة عليه.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها عددا من القضايا الهامة ومستجدات الأحداث على الصعيد الوطني والعربي والإقليمي والدولي وتداعياتها وانعكاساتها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على العدوان والحصار وتفاقم الحالة المعيشية للشعب اليمني.

كما استعرضت مشروع جدول الأعمال للفترة القادمة حيث تطرق نائبا رئيس المجلس عبد السلام هشول وعبدالرحمن الجماعي في ملاحظاتهما إلى أهمية ترتيب أولويات المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال للفترة المقبلة.

وناقشت الهيئة في اجتماعها أيضا عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بالمهام المناطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وتطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في متابعة تطوير وتحديث العمل في الدوائر والمكاتب التابعة لجهاز الأمانة العامة للمجلس.. مشددة على أهمية تحقيق الانضباط الوظيفي وإنجاز الأعمال الإدارية والفنية في المجلس، وتعزيز الرقابة لتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.

ودعت الهيئة أعضاء مجلس النواب للحضور لاستئناف عقد جلسات المجلس يوم السبت المقبل، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع وتطوراتها الراهنة، ومناقشة القضايا والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال للفترة المقبلة إضافة إلى ما يستجد من أعمال.