أخبار اليمن : الحديدة.. 41 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 41 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 41 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 3 غارات للطيران التجسسي واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس، وخرقين بقصف صاروخي ومدفعي، و29 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.