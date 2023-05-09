أخبار اليمن : الخارجية تدين هجوم الكيان الصهيوني على غزة

الخارجية تدين هجوم الكيان الصهيوني على غزةأدانت وزارة الخارجية عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهدافه للمدنيين العزل بالقتل والاعتقال، واغتيال قيادات في حركة الجهاد الإسلامي.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن ذلك العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

وحذر البيان من استمرار الهجوم على قطاع غزة وبقية الأراضي العربية الفلسطينية، بما في ذلك، مدينة القدس، حتى لا تُجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، لافتاً إلى أن استمرار العنجهية الصهيونية سيؤدي إلى تهديد أمن وسلامة جميع دول المنطقة دون استثناء.

ودعت وزارة الخارجية، الدول العربية المتباكية اعلاميا وأمام شعوبها على القضية الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والقومية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لوقف العدوان المتكرر على المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي، وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق.