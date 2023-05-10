أخبار اليمن : توجيهات رئاسية بمنع استحداثات الأراضي حول المطارات

دوت الخليج -

توجيهات رئاسية بمنع استحداثات الأراضي حول المطارات

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، اللجنة المكلفة بمعالجة إشكاليات الأراضي المحيطة بمطارات الجمهورية اليمنية. توجيهات رئاسية بمنع استحداثات الأراضي حول المطاراتالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، اللجنة المكلفة بمعالجة إشكاليات الأراضي المحيطة بمطارات الجمهورية اليمنية. وخلال اللقاء استمع فخامة الرئيس إلى شرح موجز عمّا قامت به اللجنة من جهود خلال الفترة الماضية، في سبيل الحفاظ على الأراضي وحرم المطارات. ووجه الرئيس المشاط اللجنة بمنع الاستحداثات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي المحيطة بالمطارات كونها من المصالح العامة التي تخدم أبناء الشعب اليمني.

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