أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة العميد محمد لخرم

لبوزة يعزي بوفاة العميد محمد لخرمبعث الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ العميد/ محمد محمود حسن لخرم، والذي وافاه الاجل إثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ/ فيصل محمود حسن لخرم، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى أولاد الفقيد / عبدالباري ومحمود، وإخوانه عبدالحكيم وفارس، والى جميع آل لخرم وآل قطيب خاصة وأبناء ردفان عامة، عبر الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

