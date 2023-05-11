أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وانخفاض الرؤية

الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وانخفاض الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية، وأجواء حارة نهاراً في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، غرب ذمار، إب، وتعز.
وقد تهطل الأمطار على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية والضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية.
ومن المتوقع حسب المركز أن تكون الأجواء حارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، وقد تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية والمرتفعات الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، وفي المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والرطوبة العالية.
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