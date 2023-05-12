أخبار اليمن : أجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية

أجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة نهاراً في المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة نهاراً في الصحاري والمناطق الساحلية، وقد تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي تعز وإب، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من أرخبيل سقطرى وأجزاء محدودة من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.
وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في إب بلغت 2 ملم، فيما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، ريمة، غرب ذمار وسقطرى كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، داعياً إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.
وحث المواطنين في محافظتي تعز وإب على اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب استمرار هطول الأمطار.
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