أخبار اليمن : شهيدان وجريح بمخلفات العدوان في 3 محافظات

شهيدان وجريح بمخلفات العدوان في 3 محافظات
استشهد مواطنان وأصيب آخر، اليوم، بحوادث انفجارات مخلفات العدوان في محافظات الحديدة وأمانة العاصمة ومأرب.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن مواطنين استشهدا في مديرية الحالي بالحديدة، ومديرية آزال في أمانة العاصمة، فيما أصيب مواطن في مديرية حريب بمأرب بانفجار أجسام من مخلفات العدوان.
وأشار البيان إلى تزايد أعداد ضحايا مخلفات العدوان في المحافظات؛ جراء التلوث الواسع بتلك المخلفات.. مؤكدا أهمية دعم أنشطة الأعمال المتعلقة بنزع المخلفات الحربية المختلفة، الذي يعتبر إسهاما أساسيا وله أثر إنساني في إنقاذ حياة المواطنين.
واستنكر استمرار تجاهل الأمم المتحدة لمثل الدعم لإدخال الأجهزة الكاشفة لنزع المخلفات.. لافتا إلى مرور عام منذ تلقي المركز إشعارا من قبل الأمم المتحدة بأنها تعمل على أخذ الموافقة من تحالف العدوان على اليمن لإدخال الأجهزة الكاشفة للمخلفات.
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