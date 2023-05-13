أخبار اليمن : أمطار متفرقة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة

أمطار متفرقة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في المناطق الساحلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، شرق حجة وغرب كل من صنعاء وذمار، ريمة، إب، تعز، جبال أبين، أرخبيل سقطرى، وبشكل محدود على المرتفعات الجنوبية لمحافظتى شبوة وحضرموت.

ومن المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وقد تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أنها هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، الساحل الشرقي لحضرموت وأرخبيل سقطرى خلال الساعات الماضية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية بالمرتفعات الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء النهار.