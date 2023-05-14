أخبار اليمن : توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، غرب ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج وأبين، أرخبيل سقطرى.

وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية لمحافظتي شبوة وحضرموت وسهل تهامة.

وذكر المركز أن الأجواء قد تكون حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية.

وأفاد بهطول أمطار متفرقة مساء أمس على أجزاء من محافظة سقطرى بلغت كميتها 2.8 ملم وعلى أجزاء من محافظات تعز، ريمة، المحويت، حجة وأجزاء من سهل تهامة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات في المرتفعات الجبلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.