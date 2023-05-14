أخبار اليمن : مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي

مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي
التقى وزير النقل عبدالوهاب الدرة، اليوم بصنعاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدى اليمن زينة غالب.
وناقش اللقاء جوانب التعاون المشترك وآلية تطوير قطاع النقل ودعم النقل الجوي في مطار صنعاء الدولي واحتياجاته من المعدات والأجهزة الملاحية بما يسهم في تطوير خدمات الطيران المدني.
واستعرض المشاريع والاحتياجات الضرورية التي التزم بها البرنامج الإنمائي في اتفاقية استوكهولم بشأن ميناء الحديدة الذي تعرض لتدمير ممنهج ومتعمد من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، ومنها الأجهزة والمعدات الخفيفة والثقيلة وأعمال الصيانة للمعدات والكهرباء والكرينات (الرافعات الجسرية) وغيرها من المشاريع.
وفي اللقاء سلم وزير النقل، المسؤولة الأممية، تقريراً تقييمياً للاحتياجات الضرورية لمطار صنعاء، مبيناً أن المطار يعمل حالياً بإمكانيات ومعدات وأجهزة ملاحية تم تطويرها بخبرات وكفاءات يمنية مهنية ساهمت بشكل كبير في تشغيله لتقديم خدماته الملاحية.
وأشار إلى ما يحتاجه المطار من أعمال صيانة وترميم ذات أهمية في الصالات والمرسى والمدرجين الرئيسي والفرعي وأعمال خاصة في حقل الطيران ومتطلباته.
وأوضح وزير النقل، أن التقييم المقدم تم إعداده من قبل فنيين ومختصين مهنيين من هيئة الطيران المدني والأرصاد ذوي خبرة كبيرة في مجال الطيران المدني.
بدورها أكدت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي ضرورة التعاون المشترك في سبيل توفير احتياجات مطار صنعاء، مشيرة إلى أن البرنامج سيحشد التمويل اللازم لتوفير الأجهزة الملاحية والأمنية لمطار صنعاء الدولي ومشاريع ميناء الحديدة.
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