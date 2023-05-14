أخبار اليمن : الحديدة.. 69 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 69 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 69 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 8 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في مقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و5 خروقات بقصف مدفعي، و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

