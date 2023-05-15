أخبار اليمن : ماذا يحدث عند زيادة الملح في الجسم؟

ماذا يحدث عند زيادة الملح في الجسم؟يعمل الملح على المحافظة على المياه والسوائل في خلايا الجسم، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في عمليات الهضم والامتصاص، وهو ضروي لعمل الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، ولكن الخبراء يحذرون من أضرار الإفراط في استهلاكه.

وحذرت الدكتورة إيرينا يوزوب خبيرة التغذية الروسية من أضرار الإفراط في استهلاك الملح.

أمراض الكلى

وتشير الخبيرة إلى أن زيادة الملح في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

وتقول: "عندما يرتفع مستوى الملح في الجسم، تضطر الكلى إل العمل المكثف للتخلص منه. أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وعند عدم علاجها إلى أمراض الكلى المزمنة".

الأوعية الدموية والقلب

وتضيف: تؤثر زيادة كمية الملح في الجسم في الأوعية الدموية والقلب وتساهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ولكن ليس من السهل التحكم بكمية الملح لأنه موجود في الخبز والمعلبات والصلصات والأطعم شبه الجاهزة .

التخلي عن الملح 3-5 أيام

وتقترح الطبيبة التخلي عن استهلاك الملح 3-5 أيام، وسوف يشعر الشخص باختلاف إشارات مستقبلات الذوق، وفقا لروسيا اليوم.

التخلي التام يهدد الجسم

وتشير، في الوقت نفسه إلى أن التخلي التام عن استهلاك الملح يهدد الجسم بحصول خلل في عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي والجهاز العصبي.