أخبار اليمن : انهيارات صخرية تُدمّر 4 منازل في الرقيفة بتعز

انهيارات صخرية تُدمّر 4 منازل في الرقيفة بتعزتسببت انهيارات صخرية في تدمير 4 منازل بشكل كلي بإحدى قرى مديرية شرعب السلام في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن انهيارات صخرية، شهدتها قرية "الرقيفة"، أسفل جبل "الصنع" بعزلة الأمجود في مديرية شرعب السلام، أدت إلى تدمير أربعة منازل وتشريد أسرها.

وذكرت المصادر أن المنازل لمواطنين محليين من بينهم أقارب، وقد تمكنوا من مغادرة منازلهم فور سماعهم لصوت الانهيارات.

وتقع قرية الرقيفة، أسفل جبل شاهق يسمى "الصنع" في مناطق حدودية بين مديرية شرعب السلام التابعة لمحافظة تعز، ومديرية العدين غربي محافظة إب.