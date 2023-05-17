أخبار اليمن : أجواء حارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس

أجواء حارة وتحذير من التعرض المباشر للشمستوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، صعدة وعمران.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع وغرب الجوف وعلى أجزاء من أرخبيل سقطرى وسهل تهامة.

ومن المتوقع أن تكو الأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 34-40 درجة مئوية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز ـ الحوبان : 13ملم، صنعاء ـ بيت زبطان : 9.2، المحويت : 3.4، إب: 1.5، عمران: 1 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وحـذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.