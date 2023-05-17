أخبار اليمن : حملة تغريدات مساء اليوم لإبراز جرائم العدوان بتدمير البنية التحتية للاتصالات

حملة تغريدات مساء اليوم لإبراز جرائم العدوان بتدمير البنية التحتية للاتصالاتتنطلق في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول استهدف العدوان الأمريكي السعودي لقطاع الاتصالات.

ودعت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في بيان، إلى المشاركة في حملة التغريدات لإبراز جرائم العدوان والصمت الدولي جراء قصف وتدمير البنية التحتية للاتصالات الذي أدى الى زيادة الفجوة الرقمية وحرمان الشعب اليمني من خدمات الاتصالات.

وأشارت إلى أن الحملة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (17 مايو).

الذي يحييه الاتحاد الدولي للاتصالات هذا العام تحت شعار "تمكين اقل البلدان نمواً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وحثت الوزارة على التفاعل مع الحملة عبر الهاشتاقين :

#WTISD

#اليوم_العالمي_للاتصالات

بنك التغريدات: bit.ly/wtisdye