أخبار اليمن : عـاجـل.. 6 غارات عدوانية على هذه المحافظة اليمنية

عـاجـل.. 6 غارات عدوانية على هذه المحافظة اليمنيةارتكبت قوى العدوان 71 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و23 خرقاً بقصف مدفعي، و28 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.