أخبار اليمن : نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب

نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلبيمكن أن يكون مرض تضخم عضلة القلب الذي يرمز له بـ"HCM" مخيفًا، فمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية، والتي يمكن أن تكون قاتلة في غضون دقائق قليلة إذا لم يتم علاجها على الفور.

ووفقا لموقع هيلثسنترال الطبي، يقول ديفيد أوينز، المدير المشارك لعيادة اعتلال عضلة القلب التضخمي في معهد القلب UW Medicine في سياتل، واشنطن: "يُعتقد أن كل شخص يعاني من HCM لديه خطر متزايد من الموت المفاجئ".

ولفت أوينز إلى أن مرضى عضلة القلب لديهم العديد من المخاوف، لكنه تحدث عن أن الخوف الأكبر، بالطبع، هو خطر الموت القلبي المفاجئ (SCD)، مشيرا إلى أن تضخم العضلة يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وإذا استمر لأكثر من 30 ثانية، فقد يتوقف القلب عن العمل بشكل صحيح.

ولذلك يسدي الخبراء وفقا لأوينز 5 نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب، ليتجنبوا الوقوع في المخاوف التي يعانون منها.

1- اقهر مخاوفك بالتحدث

إذا لم يسألك طبيبك عن حالتك المزاجية، فاحرص على طرحها، تقول الطبيبة النفسية نيكيتا شاه، المدير الطبي المساعد لمركز الطب النفسي عن بُعد في نورثويل هيلث في مدينة نيويورك: "أريد أن يكون هذا جزءًا من المحادثة في كل متابعة لديك".

2- ضع في اعتبارك الحصول على مساعدة احترافية للحد من القلق

قد تتطلب معالجة مخاوفك العلاج، تقول الدكتور شاه إن نوعًا من العلاج بالكلام يسمى العلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، مشيرة إلى أنه في العلاج المعرفي السلوكي، تقوم أنت ومعالجك باستكشاف أنماط تفكيرك وعواطفك.

وتوضح أن الهدف هو استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية تؤدي إلى سلوكيات صحية. على سبيل المثال، قد يجعلك قلقك تتجنب الخروج، مما يؤدي بك إلى الانسحاب من حياتك الاجتماعية، لافتة إلى أن العلاج يمكن أن يساعد المريض على إعادة الانخراط ببطء مع العالم، بدءًا ربما بمجموعات دعم افتراضية.

3- اعمل على الاسترخاء والتركيز على عقلك

يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء في إراحة عقلك، حيث يوصي الخبيران أوينز وشاه بتجربة التأمل، والذي يمكن أن يهدئ حالة القلق لديك، من خلال التركيز أو تصفية ذهنك.

وأوضحا أن هناك أنواعا عديدة من التأمل، وكلها تتطلب ممارسة، تقول شاه: "لا يأتي الأمر بسهولة دائمًا، لكن يمكنك التأمل وفقًا لجدولك الخاص، ولا يلزم أن يكلفك شيئًا".

وتضيف: "يمكن لهاتفك الذكي أن يساعدك، نحن محظوظون لأننا نعيش في عالم يمكنك فيه ممارسة أي نوع من التأمل، في أي مكان، وبأي شكل عن طريق تنزيل تطبيق أو بودكاست، أو عن طريق طباعة التعليمات على قطعة من الورق".

4- انضم إلى مجموعات دعم مرضى عضلة القلب

يوصي الدكتور أوينز بشدة بمجموعات الدعم، حيث يقول: "يستفيد الأشخاص الذين يعانون من HCM من التحدث إلى الأشخاص الذين يمرون بنفس الشيء"، لافتا إلى أن التحدث مع الآخرين يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كانت مخاوفك تدور حول جهاز إزالة رجفان القلب.

5- درب قلبك واشعر بالسعادة

أخيرًا، ينصح الخبراء بألا تخف من ممارسة التمارين مع وجود تضخم بعضلة القلب، إنه آمن ويمكن أن يخفف من القلق ويحسن مزاجك، حتى أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة القلبية يمكنهم ممارسة الرياضة بأمان إذا كان لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب، كما يقول الدكتور أوينز.

لكن أوينز وغيره من الخبراء يؤكدون على ضرورة التحدث مع طبيبك حول مستوى ونوع التمرين المناسب لك، حيث اعتاد الأطباء على الاعتقاد بأن التمرينات الرياضية محظورة على الأشخاص الذين يعانون من HCM، بسبب القلق من أنها قد تؤدي إلى السكتة القلبية.

لكن الدراسات تظهر أن المخاطر منخفضة، كما يقول الدكتور أوينز: "يمكن للناس ممارسة الرياضة، ويجب أن تكون جزءًا من حياتهم، إنه أمر رائع للعديد من الأشياء، ليس فقط لقلبهم ولكن لرفاههم العاطفي".