أخبار اليمن : أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة في هذه المحافظات

أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعية وتدفق السيول على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، عمران، وأجزاء من صنعاء وصعدة، وسهل تهامة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى الجوف، جنوب مأرب، البيضاء، مرتفعات أبين وشبوة، هضبة حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وأشار المركز إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً وقد تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و 41 درجة مئوية في الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف وأجزاء من المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / صنعاء : 19.6 ملم، الحوبان : 11.9، ريمة: 8.5، المحويت : 5.6، قطاع الأرصاد - حدة: 4.4، إب : 1.8، حجة : 1، السدة: 1 ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة عليها، من هطول الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأهاب بالجهات ذات العلاقة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية و أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة سائقي المركبات وقاطني المنازل والحصون.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية من الأجواء الحارة والشديدة نهارا، وكذلك قاطني المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والرطبة، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.