أخبار اليمن : ضبط 12.5 طن من التفاح الخارجي في صنعاء

ضبط 12.5 طن من التفاح الخارجي في صنعاءضبطت وزارة الزراعة والري اليوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، 12.5 طنا من التفاح الخارجي المهرب، في إحدى الثلاجات المركزية التجارية بمديرية النهضة في أمانة العاصمة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة والري، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشحنة المضبوطة والتي تعادل 799 كرتوناً من التفاح.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في الوزارة لم تُصدر أي تصريح باستيراد التفاح الخارجي وأن دخول الكميات قبل بدء موسم التفاح المحلي كان غير قانونياً ويأتي في إطار الاستهداف الممنهج لضرب المنتجات المحلية.

وأكد التزام الوزارة بعدم إصدار أي تصاريح استيراد دعماً للإنتاج المحلي في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي .. داعياً التجار والمستوردين إلى دعم الإنتاج المحلي واستغلال التسهيلات المقدمة من الدولة.

وأهاب المصدر بالمستوردين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد وعدم تهريب المنتجات الخارجية لما لها من أضرار على الاقتصاد الوطني ،وبما يسهم في حماية المزارعين وإنتاج التفاح المحلي الذي شارف موسمه على البدء بإنتاجية عالية.