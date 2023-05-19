أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع 8 جرحى مدنيين في صعدة

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قصف سعودي يوقع 8 جرحى مدنيين في صعدة

أُصيب ثمانية مدنيين، اليوم، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. قصف سعودي يوقع 8 جرحى مدنيين في صعدةأُصيب ثمانية مدنيين، اليوم، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني بصعدة، وصول 4 جرحى إلى مستشفى الطلح العام بعد إصابتهم بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه. وأشار المصدر إلى وصول 4 جرحى آخرين إلى مستشفى رازح الريفي أصيبوا بقصف سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية. ولفت المصدر إلى تصاعد اعتداءات العدو السعودي على المناطق الحدودية مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم في ظل صمت أممي تجاه هذه الجرائم.

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