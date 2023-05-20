أخبار اليمن : الرويشان: الوحدة هي معيار كل القيم والمبادئ التي يقدسها اليمنيون

الرويشان: الوحدة هي معيار كل القيم والمبادئ التي يقدسها اليمنيون
أكد رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام- عضو اللجنة العامة الفريق جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الوحدة اليمنية هي معيار لكل القيم والمثل والمبادئ التي يحملها اليمنيون ويقدسونها، وهي المعيار لتقييم الوطنية والانتماء.
ولفت الرويشان في لقاء خاص مع قناة اليمن اليوم بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين، إلى أن الوحدة اليمنية راسخة، ولا علاقة لها بالصراعات السياسية.
وأشار الفريق الرويشان إلى أن المؤتمر الشعبي العام وضع في مقدمة أولوياته منذ تأسيسه عام 1982 تحقيق الوحدة اليمنية، ونبّه إلى أن الميثاق الوطني تمت صياغته على أساس وطني وحدوي يشمل كل اليمنيين.
وأكد رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر أن الوحدة عامل استقرار للمنطقة ولأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الرويشان: إن صنعاء أعطت دول العدوان فرصة أخيرة من أجل السلام، ووجه الدعوة للسعودية بأن تكون صاحبة القرار في إيقاف العدوان على اليمن أو تعترف بتبعيتها لأمريكا، لأن الكرة اليوم باتت في ملعبها، وأوضح أن أي نكوص عما تم الاتفاق عليه في صنعاء وأي تصعيد ستتضرر منه دول العدوان ومن يقف وراءها.
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