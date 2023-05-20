أخبار اليمن : الوهباني: الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمة

الوهباني: الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمةأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، أن اليمنيين جميعهم أسهموا في قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر، والـ14 من اكتوبر، وهو ما أعطى رسالة قوية مضمونها أن اليمنيين شعب موحد رغم مراحل التشظي التي عاشوها في المراحل السابقة،

وأوضح الأمين العام المساعد، في لقاء على شاشة اليمن اليوم، بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية، أن التاريخ هو المعلم ومن لايقرأ التاريخ لا يتعظ ولا يستفيد في الحاضر والمستقبل.

وأضاف، أن من يمدحون الاحتلال هم اذنابه وبائعو الأوطان، وأن الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمة والأمل في تحقيق كل تطور ونماء لليمن.

وقال الوهباني: "إذا استمر من يدعون إلى الانفصال عن التغابي فسيخسرون لا محالة"، مؤكداً أن ثمة شباباً تسلحوا بالعلم والمعرفة ولايمكن أن تنطلي عليهم الشعارات الزائفة والدعوات للعودة إلى الوراء.