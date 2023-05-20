أخبار اليمن : إتلاف 20 طناً من المواد الغذائية والصناعية

إتلاف 20 طناً من المواد الغذائية والصناعيةأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 20 طنا من المواد الغذائية والصناعية لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، أنه تم أتلاف تلك الكميات وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة في الرقابة على البضائع والمنتجات والسلع المختلفة حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

وأكدت الهيئة أنها لن تسمح بدخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.. داعية كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات المعتمدة وشروط النقل والتخزين والإنتاج والتصنيع طبقاً لاشتراطات ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس لضمان صحة وسلامة المستهلك.

وأشارت إلى أنها تعمل على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.