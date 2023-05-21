انفجار في بني حشيش بصنعاء
استشهد في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم، مواطن جراء انفجار جسم "غير منفجر" من مخلفات العدوان، في منطقة الظهرة - عزلة رجام.
وذكر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بلاغ، أنه باستشهاد المواطن ترتفع حصيلة مخلفات العدوان، اليوم، إلى شهيدين، بعد استشهاد مواطن آخر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأوضح المركز أن معدل سقوط الضحايا، جراء مخلفات العدوان، يزداد في العديد من المحافظات اليمنية الملوثة بمخلفات الحرب.. مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا دائما يتربص بأرواح المواطنين.
وشدد على ضرورة العمل على دعم الأعمال الإنسانية المنقذة للحياة؛ للقيام بتطهير المناطق من تلك المخلفات التي خلفتها ثماني سنوات من الحرب على اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انفجار في بني حشيش بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.