أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني 22 مايو

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني 22 مايوتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، جاء فيها.

وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابو راس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات المؤتمر، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن هذا المنجز التاريخي سيظل هو أهم ما حققه اليمنيون في تاريخهم المعاصر والذي جاء تجسيداً لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر والحركة الوطنية.

وأكدت قيادات فروع المؤتمر ان العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية -وإعاة تحيق الوحدة اليمنية- ستبقى بما تحمله من دلالات وطنية تذكّر بعظمة المبادئ والقيم وعظيم التضحيات من اجل الحرية لوطننا وشعبنا ومن اجل الإنتصار لإرادة الشعب الحرة في التغيير والبناء الوطني الشامل.

ولفتت إلى أن إرادة اليمنيين ستنتصر وسيدرك الأعداء أن اليمن وشعبها أقوى من كل آلات وأدوات الموت والدمار وستبقى الوحدة اليمنية شامخة محروسة بعزيمة اليمنيين وإرادة الله سبحانه وتعالى، معبرةً عن أمنياتها بأن يعيد الله - عز وجل- هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد امنه واستقراره وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.