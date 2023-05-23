أخبار اليمن : بدءاً بالقمح والدقيق.. صنعاء تخفّض أسعار المواد الغذائية

بدءاً بالقمح والدقيق.. صنعاء تخفّض أسعار المواد الغذائية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عن قائمة جديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية شملت تخفيضات جديدة.
وذكر مصدر في قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة، أن القائمة السعرية الجديدة هي الرابعة من نوعها في غضون أشهر وتأتي في إطار المراجعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية وفق مستجدات الأسعار العالمية وتكاليف النقل وغيرها للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح أن القائمة تضمنت خفض أسعار كيس القمح (حبوب) 50 كيلو جرام إلى 12700 ريال من 13200 ريال، وكيس القمح (مطحون) 50 كيلو جرم إلى 13700 ريال من 14200, وكيس الدقيق 50 كيلو جرام إلى 14700 ريال من 15900.
وأشار المصدر إلى أن خفض الأسعار في القائمة السعرية الجديدة شمل السمن والزيوت والأجبان والبقوليات والحليب المجفف بمختلف انواعه وعبواته, والزبادي والأرز والشاي والمكرونة والشعيرية والخميرة والمياه المعدنية والبيض .
وأكد أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها بالمديريات ستباشر عملية النزول الميداني لتعميم القائمة السعرية الجديدة على المراكز التجارية والبقالات وكافة منافذ البيع قبل البدء بعملية ضبط المخالفين .
وبين المصدر أن القائمة السعرية وضعت السقوف العليا للأسعار التي يمنع تجاوزها مع ترك الباب مفتوحاً للمنافسة بأسعار أقل.
وأشاد بالتجاوب المستمر من قبل القطاع الخاص مع القوائم السعرية .. مؤكداً في الوقت ذاته عدم التهاون مع المخالفين.
وشدد المصدر على أهمية الرقابة المجتمعية في ضبط الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تموينية على الرقم المجاني 174.
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