أخبار اليمن : رصد 68 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 68 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 4 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقنبة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و14 خرقاً بقصف مدفعي، و36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.