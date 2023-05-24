أخبار اليمن : التكوينات الشبابية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة

التكوينات الشبابية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدةبمناسبة العيد الوطني الـ33 للوحدة اليمنية، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس الموتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية تقدير وبعد..

باسم التكوينات الشبابية والطلابية بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامة، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطنى الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.

الأخ رئيس الموتمر

لقد مثل إعادة تحقيق الوحدة اليمنيه فى الـ22 من مايو المجيد 1990 أعظم منجز في التاريخ المعاصر وجسد ترجمة حقيقية لأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر وتتويجا لنضالات الشعب اليمني وقواه الوطنية فى شمال اليمن وجنوبه.

وقد كان الموتمر الشعبي العام في طليعة القوى الوطنية التى اسهمت فى تحقيق هذا المنجز الوحدوى العظيم، الذى أنهى عهود التشطير والصراعات وخلق عهداً جديداً من الاستقرار والبناء والتنمية والمنجزات التى تحققت لأبناء الشعب وفى مقدمتها الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتخابات التنافسية والتداول السلمى للسلطة.

الأخ رئيس الموتمر

إن هذا المنجز الوحدوى العظيم الذى تحقق بإردة الشعب وتضحياته فى الـ22 من مايو المجيد، وشكل النواة الأولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، سيظل راسخاً فى وجدان وأفئدت الشعب وأجياله المتعاقبة، ونوراً يُضيء لليمنين طريق حياتهم وستتحطم على صخرة وعى الشعب كل المؤمرات والمخططات التى تستهدف الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

ختاماً.. نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد، موكدين لكم أننا سنظل أوفياء للوحدة الوطنية وكل ثوابت الوطن ومدافعين عنها ضد كل المخططات والمؤمرات التى تستهدفها.. وفقكم الله وسدد خطاكم.

وحفظ الله اليمن أمناً مستقراً وموحداً

وتقبلوا فائق تقديرنا

اخوكم/

ناجي بن يحيى القوسي

القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الامانة العامة