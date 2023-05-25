أخبار اليمن : اليونيسف: 6 ملايين طفل يمني علی حافة المجاعة

اليونيسف: 6 ملايين طفل يمني علی حافة المجاعة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أن 6 ملايين طفل يواجهون خطر المجاعة في اليمن.
وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة على تويتر، الأربعاء، "ما يقرب من ستة ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، إنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل".
وأضاف: "حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم".
وكانت المنظمة الأمميّة قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.
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