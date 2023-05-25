أخبار اليمن : إيقاف محطات كهربائية "خاصة مخالفة"

إيقاف محطات كهربائية "خاصة مخالفة"دشنت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم حملة توقيف نشاط عدد من المولدات الكهربائية الخاصة المخالفة لقرار التسعيرة المقرة من الوزارة في إطار أمانة العاصمة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، أن الحملة تأتي بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ قرارات نيابة الصناعة والتجارة الصادرة بحق عدد من المولدات المخالفة في إطار أمانة العاصمة، وبالتزامن مع إدخال التيار الكهربائي الحكومي في نطاقاتها، بدلا عن المحطات المخالفة.

وأشار إلى أن حملة الضبط تتم بمشاركة اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية للمولدات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، معززة بحملة أمنية لتنفيذ قرار النيابة العامة رقم ( 515) والتي باشرت بإيقاف محطة إنارة بيت معياد الكهربائية الخاصة.

وبين الدكتور البخيتي أن الفرق الميدانية التابعة للمناطق باشرت إدخال التيار الكهربائي الحكومي في نطاق المحطات المخالفة.. لافتا إلى أن الحملة تعتبر مرحلة أولى سيتبعها حملات لتوقيف نشاط عشر محطات مخالفة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت تلك الإجراءات بعد أن مرت عمليات الضبط بمراحلها القانونية بدءا من تحرير محاضر الضبط القضائية الميدانية مرورا بنيابة الصناعة والتجارة والقضاء، كخطوة أولى تهدف إلى ردع المخالفين وتنفيذ اللائحة الخاصة بتنظيم النشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وذكر أن عمليات الضبط تمت وفقا لإجراءات واضحة تم خلالها تحريز المحطات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر وإزالة الكابلات الرئيسية من مخارجها بشكل كامل.

وحذر الدكتور البخيتي المحطات التي تم إيقاف نشاطها أنه في حالة ثبوت قيام أي منها بإعادة التشغيل، ستكون هناك إجراءات رادعة بحقها.