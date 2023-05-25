المرتضى: مرتزقة مأرب يرفضون عرضاً بشأن قحطان
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن مرتزقة مأرب رفضوا عرضا قدمته اللجنة؛ تضمن الإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل الإفصاح عن مجموعة من الأسرى في سجونهم.
وقال المرتضى، في تغريدة على "تويتر": "تم إبلاغنا من قِبل الأمم المتحدة أن طرف مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قِبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان في مقابل أن يفصحوا هم عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم؛ قدمنا بهم كشفاً قبل أيام".
وأشار إلى أن ذلك يدل على أن "هدف المرتزقة ليس كشف مصير قحطان بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عمليات التبادل المتفق عليها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المرتضى: مرتزقة مأرب يرفضون عرضاً بشأن قحطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.