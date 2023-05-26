أخبار اليمن : الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 77 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و4 خروقات بقصف مدفعي، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.