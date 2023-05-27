أخبار اليمن : أمطار وعواصف رعدية في 14 محافظة يمنية

أمطار وعواصف رعدية في 14 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ريمة، إب، تعز، الضالع ومرتفعات أبين وشبوة، وأرخبيل سقطرى.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات الجوف، مأرب، لحج، حضرموت والمهرة والسواحل الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 31.2 ملم، السدة: 24.8، ذمار : 24، إب : 15، ريمة : 9.6، الحديدةـ الكدن: 9.5، صنعاء : 5.5 ملم،
كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، البيضاء وشبوة.
وأنذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
وأنذر أيضاً من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، ومن التواجد قرب أبراج الكهرباء احتماءً من العواصف الرعدية.
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